В Белгороде женщина пострадала под колесами иномарки

Вчера на Михайловском шоссе в Белгороде под колесами иномарки пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около половины пятого вечера 64-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Мицубиси ASX», сбил на проезжей части 42-летнюю женщину. Известно также, что пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получила травмы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.