В Белгороде делегацию из Владимирской области познакомили с комплексной системой безопасности

Накануне в Белгороде для обмена опытом побывала делегация из города Владимир. Гостей познакомили с комплексной системой безопасности города, рассказали о работе системы оповещения, ЕДДС, Го и ЧС, АПК «Безопасный город». Владимирцы также посмотрели, какие укрытия есть в областном центре: подвальные в школах и многоэтажках, модульные на автобусных остановках и общественных пространствах. Также была продемонстрирована работа размыкателей на дверях подъездов МКД.

- Сегодня Владимир, как и наш город, подвергается атакам вражеских БПЛА. Под прицелом – мирные жители и гражданская инфраструктура, - отметил мэр областной столицы Валентин Демидов.

Чиновник добавил, что для выстраивания системы гражданской защиты, которая отвечает современным вызовам, коллегам из Владимира белгородцы передали примеры документации и алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях.