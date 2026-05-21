В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и в Шебекинском округе объявлена ракетная опасность 21 мая. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципалитетах в 12:21 по московскому времени.

Оперативный штаб региона призывает жителей спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам. Если вы на улице займите ближайшее модульное укрытие или спуститесь в подземный переход.

Ракетная опасность параллельно также объявлена в Корочанском округе в 12:23.

Отбой ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в 12:26.