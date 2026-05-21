Ракетную опасность объявили в четырех округах Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в четырех муниципальных образованиях Белгородской области днем 21 мая. Сирена воздушной тревоги сработала в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском , Грайворонском округах в 11:53.

региональные власти призывают жителей быть предельно осторожными. По возможности не выходите из дома, не подходите к окнам и перейдите в комнату со сплошными стенами. Либо спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.