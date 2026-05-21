В Белгороде благоустройство у кинотеатра «Русич» планируют завершить к 1 августа

В Белгороде в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется благоустройство территории возле кинотеатра «Русич». Проект преобразования территории выбрали сами горожане путем онлайн голосования в прошлом году.

На сегодняшний день подрядчик на 60% выполнил демонтажные работы. Рабочие устанавливают бортовой камень и готовят почву под газон. Параллельно ведется монтаж основания под плитку. Проект предусматривает замену плитки на тротуарах, реставрацию опор и замену светильников, а также обустройство площадок с установкой качелей мест отдыха с лавочками.

Строители ежедневно работают на объекте. Полностью завершить работы по благоустройству планируют к 1 августа.