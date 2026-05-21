В Белгороде неизвестные оторвали часть мини-скульптуры на Мосту смайлов

В Белгороде пострадала еще одна мини-скульптура. На этот раз вандалы оторвали «мальчика» из композиции влюбленных на Мосту смайлов. О случившемся сообщал мэр города Валентин Демидов.

- Мы написали заявление в полицию. Смайл, конечно же, будет восстановлен. Вандалы должны понести ответственность, - подчеркнул Демидов.

Напомним, нару недель назад неизвестные повредили мини-скульптуру волейболиста у спорткомплекса «Белгород-Арена». Тематические смайлы являются частью проекта «Город в улыбках», который начался с истории горожанина, первым нарисовавшего смайлики на мосту, чтобы впечатлить свою девушку. В далеком 2013 году Никита Ефимов по ночам рисовал улыбки на парапете для Насти, которая после стала его женой. Яркий мост стал одной из достопримечательностей города.

В прошлом году после капитального ремонта моста галерею смайлов вернули и решили продолжить историю серией тематических мини-скульптур в разных уголках города. Первыми в рамках проекта «Город улыбок» как раз и появились два влюбленных смайла.