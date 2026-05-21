Врио губернатора Белгородской области посетил Лебединский горно-обогатительный комбинат Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области знакомится с ведущими предприятиями региона. Одной из точек стал Лебединский горно-обогатительный комбинат в Губкинском округе, где побывал вчера Александр Шуваев.

Глава региона отметил, что Лебединский ГОК является флагманом горнорудной отрасли и гордостью Белгородчины. Шуваев провел рабочее совещание с руководством компании «Металлоинвест» и изучил основные показатели комбината. Так, в прошлом году предприятие подняло из карьера по конвейеру более 30 миллионов тонн железной руды для выпуска концентрата, окатышей и брикетов.

Также стоит отметить, что в рамках реализации программы социально-экономического партнерства между правительством Белгородской области и компанией в 2026 году будет выделено 3,9 млрд рублей. 2,4 млрд рублей направит регион, а 1,5 млрд рублей – компания. Эти средства направят на инвестиционные проекты по развитию городской инфраструктуры, в сферу образования и подготовки кадров.

- Самое главное для нас – это стабильная работа и развитие каждого нашего предприятия. Лебединский ГОК хорошо справляется с этой задачей. Благодарен компании «Металлоинвест» и лично генеральному директору Александру Николаевичу Попову за высокие результаты работы и успешную реализацию инвестиционных проектов, которые помогают развиваться Губкинскому округу и региону в целом, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.

Руководитель области Александр Шуваев побывал на смотровой площадке карьера, а также пообщался с трудовым коллективом комбината. Во время встречи обсудили планы по развитию Губкинского округа.

Глава компании Александр Попов добавил, что совместно с правительством Белгородской области реализуются важные для жителей проекты: от благоустройства и социальной инфраструктуры до поддержки образования, медицины и создания современных рабочих мест. Он подчеркнул, что предприятие готово и дальше продолжать совместную работу по повышению качества жизни в городах.