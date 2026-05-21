Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в регионах России, в том числе в Белгородской области. Прошедшей ночью бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки над 10 территориями страны.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным силового ведомства, вражеские БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря.