НовостиПолитика21 мая 2026 7:24

Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Противник продолжает наносить удары с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в регионах России, в том числе в Белгородской области. Прошедшей ночью бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки над 10 территориями страны.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным силового ведомства, вражеские БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря.