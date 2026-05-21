Белгородские росгвардейцы провели готовность детских лагерей к сезону в Старом Осколе

В Белгородской области ведется активная подготовка объектов детского отдыха и оздоровления. Ежегодно перед началом сезона представители различных ведомств проверяют их на предмет безопасности.

Так, на днях сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области в составе межведомственной комиссии проинспектировали объекты детского отдыха в Старом Осколе. Росгвардейцы проконтролировали работоспособность систем охранной сигнализации, тревожных кнопок и камер видеонаблюдения, ознакомились с документацией и осмотрели территорию. Кроме того, правоохранители проверили актуальность паспорта безопасности объектов.

С персоналом учреждений дополнительно провели подробный инструктаж, который касается алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при обнаружении подозрительных предметов, при сигнале ракетной или беспилотной опасности.