Врио губернатора Белгородской области проверил ключевые площадки в Губкине Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев побывал в Губкинском округе. В ходе рабочей поездки он проинспектировал ход строительных работ и реализацию деятельности на трех ключевых объектах.

Так, к 15 сентрября текущего года планируют завершить благоустройство природного парка «Бионика». Это проект-победитель всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Здесь в общей сложности обновят 62,7 гектара. На объекте появятся дендропарк, экотропа, детская площадка, соединительный тоннель под железной дорогой.

- Взял реализацию на личный контроль. Парк должен стать образцом современного и комфортного пространства, - отметил Шуваев.

В центре развития военно-спортивной подготовки «ВОИН», который функционирует с июля 2024 года, ведется круглогодичное обучение. На текущий год запланировано 16 смен, в которых примут участи е в общей сложности более 4 тысяч молодых белгородцев. Примечательно, что выпускники получают сертификат, который дает дополнительные баллы при поступлении в вузы региона.

Еще одной точкой рабочей поездки стала стройплощадка детской художественной школы, открытие которой ждут все жители округа. Основное строительство будет завершено к концу года, а уже в 2027-м здание введут в эксплуатацию.

- Работы идут по графику: каркас и кровля готовы, монтируются витражи, идет отделка. Подрядчик планирует сдать объект своевременно. Благодарю всех строителей за хорошие темпы работы, - сказал врио губернатора.