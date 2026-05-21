Три человека ранены в результате ночной атаки ВСУ по Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Прошедшей ночью вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Шебекинский округ. Три человека получили ранения. Подробности сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

Так, в Шебекино украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара пострадали два молодых человека в возрасте 18 и 20 лет. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу.

Врачи диагностировали одному из парней минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения живот. Второй пострадавший получил слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. После оказанной помощи молодые люди продолжат лечение в амбулаторных условиях. От предложенной госпитализации они отказались. Транспортное средство в результате атаки повреждено.

Еще один FPV-дрон нанес удар по ГАЗели в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. При атаке мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой помощи для дальнейшего лечения мужчину транспортируют во вторую городскую больницу Белгорода. Машина повреждена.