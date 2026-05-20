В Белгороде трех водителей оштрафовали за парковку на тротуаре

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ГАИ по Белгороду нашли в сети фото, на котором запечатлено нарушение ПДД водителями на Народном бульваре. Автомобилисты припарковались на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Стражи порядка установили личности троих нарушителей. В их отношении составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ. Тем всем им придется заплатить штраф в тысячу рублей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двух белгородских водителей оштрафовали за парковку на газонах.