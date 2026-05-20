Белгородская пенсионерка перевела мошенникам 2,88 миллиона

За неделю с 11 по 17 мая в Белгородской области от проделок киберпреступников пострадал 31 человек, у восьми из которых похитили деньги с банковских карт.

С 69-летней жительнице Старого Оскола по телефону связали аферисты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Представившись сотрудниками банка, мошенники встревожили пенсионерку тем, что с ее счетов неизвестный попытался снять накопления, но финансовое учреждение успело заблокировать операцию. А чтобы ситуация не повторилась, нужно перевести деньги на «безопасный счет», реквизиты которого звонивший любезно предоставил. В итоге растерявшаяся женщина перевела мошенникам все сбережения - 2 880 000 рублей.

За неделю с 11 по 17 мая в Белгородской области от проделок киберпреступников пострадал 31 человек, у восьми из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 5,3 миллиона.