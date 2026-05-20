В Губкине из пожара спасена 37-летняя женщина

В городе Губкин на улице Кирова произошло возгорание в пятиэтажке. Огонь охватил два балкона и вещи в комнате одной из квартир.
- Личным составом пожарно-спасательной части спасена 37-летняя женщина. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 10 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.
Причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Уточняется, что в ликвидировали возгорания принимали участие 10 огнеборцев и три единицы.
Также сообщается, что в хуторе Цыхманов Яковлевского округа загорелся жилой дом. Кровля здания полностью обрушилась. К пожару также могла привести неправильная эксплуатация электрооборудования.
Еще одна квартира загорелась в Старом Осколе в микрорайоне Конева. Огонь повредил потолок на кухне.
В селе Верхняя Гусынка Прохоровского округа пожар произошел в жилом доме, где также зафиксировано частичное обрушение кровли.
Всего за прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано шесть пожаров.