В Губкине из пожара спасена 37-летняя женщина

В хуторе Цыхманов обрушилась кровля загоревшегося дома. Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

В городе Губкин на улице Кирова произошло возгорание в пятиэтажке. Огонь охватил два балкона и вещи в комнате одной из квартир.

- Личным составом пожарно-спасательной части спасена 37-летняя женщина. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 10 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Уточняется, что в ликвидировали возгорания принимали участие 10 огнеборцев и три единицы.

Также сообщается, что в хуторе Цыхманов Яковлевского округа загорелся жилой дом. Кровля здания полностью обрушилась. К пожару также могла привести неправильная эксплуатация электрооборудования.

Еще одна квартира загорелась в Старом Осколе в микрорайоне Конева. Огонь повредил потолок на кухне.

В селе Верхняя Гусынка Прохоровского округа пожар произошел в жилом доме, где также зафиксировано частичное обрушение кровли.

Всего за прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано шесть пожаров.