НовостиПроисшествия20 мая 2026 12:24

Белгородец тайком вынес из магазина сидр, кофе и колбасу

Вора нашли благодаря камерам видеонаблюдения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

В Губкине в полицию поступило сообщение о краже товара из магазина на сумму, превышающую 2 тысячи рублей. После изучения записи камер видеонаблюдения под подозрением оказался 38-летний местный житель.

- Мужчина зашел в магазин и, воспользовавшись отсутствием поблизости других посетителей, положил в пакет две бутылки сидра, три банки кофе и колбасу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В корзинку мужчина сложил бутылку газировки и два литра сока, оплатив на кассе только их.

Возбуждено уголовное дело. Белгородцу грозит до 2 лет лишения свободы.