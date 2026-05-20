Белгородец выращивал марихуану в цветочных горшках

Жителя Валуйского округа подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники наркоконтроля округа выявили факт незаконного хранения запрещенных веществ. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний мужчина.

Дома у злоумышленника были обнаружены четыре стеклянные банки, пакет, металлическое ведро, и картонный короб, наполненные веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что в емкостях содержится марихуана общим весом более 155 граммов, а также и 384,9 грамма частей конопли.

- Предварительно установлено, что задержанный выращивал растение в своем флигеле в цветочных горшках и хранил для личного потребления, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.