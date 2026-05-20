Врио губернатора Белгородской области высоко оценил работу местного филиала государственного фонда «Защитники Отечества»

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил белгородский филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом глава региона рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Александр Шуваев отметил, что во время участия в президентской программе «Время героев» побывал во многих регионах страны, и мог убедиться, что белгородский филиал фонда является одним из лучших.

- Главное - в нашем филиале выстроена комплексная система: от оформления соцподдержки и трудоустройства до юридической, медицинской и психологической помощи, - подчеркнул врио губернатора.

В настоящее время в области работают 45 социальных координаторов, которые курируют ветеранов СВО по всем вопросам в каждом муниципалитете. За период работы организации сюда поступило более 20 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей. Решения найдены по 90% обращений.

Александр Шуваев поблагодарил руководителя филиала Анну Овсянникову, социальных координаторов, сотрудников и волонтеров фонда, отметив важность их труда для бойцов и их семей.

Также руководитель региона заверил, что сделает все возможное для поддержки фонда, как по линии регионального правительства и министерств, так и лично.