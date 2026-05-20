Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 8:34

В Белгородской области завершилась газификация хутора Петровский

В эксплуатацию введены распределительные сети протяженностью 5,4 км
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Белгородской области

Фото правительства Белгородской области

В Белгородской области газовики ввели в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 5,4 км для газификации хутора Петровский. Об этом сообщает правительство региона.

- Созданы условия для подключения 19 домовладений. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения установлен шкафной газорегуляторный пункт, - отмечают в пресс-службе регионального руководства.

В настоящее время жители уже начали подачу заявлений участие в программе догазификации.

К слову, в рамках программы газ был подведен к 18,7 тысячи домовладений Белгородской области.