В Белгороде подрядчик использовал поддельную банковскую гарантию

В результате проверки прокуратура Белгорода выяснила, что для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подрядчик предоставил заказчику независимую гарантию коммерческого банка на сумму более 11,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Но документ с аналогичными реквизитами ранее был выдан банком на иные обязательства и значительно меньшую сумму – один миллион. Возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа).

- Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль, - заверили в надзорном ведомстве.