Белгородца отправили в колонию за оправдание терроризма

Суд установил, что в марте 2024 года 39-летний житель Белгородской области публично на видеохостинге разместил комментарий, содержащий оправдание и пропаганду действий террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Его преступную деятельность выявили сотрудники органов безопасности. Прокурор нашей области Владимир Торговченков поддержал государственное обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам исправительной колонии общего режима с лишением права работать в сети на два года.