НовостиОбщество20 мая 2026 6:30

360 часов обязательных работ получил белгородец, по вине которого погибла рыба

Суд удовлетворил иск к осужденному в размере 812 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
В мае 2025 года фигурант ограничил пропуск воды в пруд, из-за чего тот высох и погибла рыба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Суд установил, что 2011 году житель Старооскольского округа купил земельный участок для ведения крестьянского хозяйства на Шаталовской сельской территории. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Затем он самовольно возвел дамбу и в мае 2025 года ограничил пропуск воды в пруд, из-за чего тот высох и погибла рыба. В результате биологическим ресурсам причинен ущерб в размере более 812 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 257 УК РФ мужчина признан виновным. Ему назначено 360 часов обязательных работ. Иск прокурора о возмещении указанной суммы ущерба удовлетворен в полном объеме. До момента исполнения решения суда наложен арест на земельный участок осужденного рыночной стоимостью 5,2 миллиона.