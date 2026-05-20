360 часов обязательных работ получил белгородец, по вине которого погибла рыба

В мае 2025 года фигурант ограничил пропуск воды в пруд, из-за чего тот высох и погибла рыба.

Суд установил, что 2011 году житель Старооскольского округа купил земельный участок для ведения крестьянского хозяйства на Шаталовской сельской территории. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Затем он самовольно возвел дамбу и в мае 2025 года ограничил пропуск воды в пруд, из-за чего тот высох и погибла рыба. В результате биологическим ресурсам причинен ущерб в размере более 812 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 257 УК РФ мужчина признан виновным. Ему назначено 360 часов обязательных работ. Иск прокурора о возмещении указанной суммы ущерба удовлетворен в полном объеме. До момента исполнения решения суда наложен арест на земельный участок осужденного рыночной стоимостью 5,2 миллиона.