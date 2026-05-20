В столкновении двух легковушек в Белгородской области пострадал юный водитель

По предварительным данным, 18 мая на улице Солнечная в городе Шебекино случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 15:10 «Лада 217230», за рулем которой находился 19-летний водитель, на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу «Форду» под управлением 39-летнего автомобилиста. В результате столкновения водитель отечественной легковушки получил телесные повреждения.

