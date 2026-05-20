Белгородца будут судить за избиение престарелой матери

По предварительным данным, 62-летний житель Алексеевки ночью зашел в комнату 82-летней матери для разговора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Женщина общаться отказалась, после чего злоумышленник пошел на кухню и взял нож. Угрожая убийством, он ударил мать по голове, и, продолжая высказывать угрозы, повалил ее на пол и нанес еще несколько ударов по телу и лицу. Согласно заключению медиков, ее здоровью был причинен вред средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 и ч.1 ст.119 УК РФ.