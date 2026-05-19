В Белгороде ежедневно около 70 рабочих будут заниматься покосом травы

В Белгороде сегодня 184 сотрудника коммунальных служб и 56 единиц техники приводили в порядок улицы и общественные пространства. Рабочие ведут покраску остановок, скамеек, урн и турникетных ограждений. Параллельно они вывозят старые шины и спиленные ветки деревьев, расчищают прилотковую часть дорог, а также убирают дорожный смет и мусор.

Особый упор сейчас делается на покос травы, которая обильно выросла после дождей. В мэрии областного центра рассказали, что для этой работы уже с завтрашнего дня вдвое увеличат число рабочих – ежедневно косить траву будут порядка 70 человек. Дополнительно к этой работе привлекут подрядные организации. В городе предстоит привести в порядок 4,2 миллиона квадратных метров.

Также в Белгороде продолжают свою работу озеленители. На смену тюльпанам и нарциссам на городских клумбах в летний период придут канны, бегонии и другие многолетники.