Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 14:58

Житель Белгородской области попал под уголовное дело за незаконную охоту на оленя

Мужчина обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Житель Белгородской области попал под уголовное дело за незаконную охоту на оленя

Житель Белгородской области попал под уголовное дело за незаконную охоту на оленя

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Шебекинского округа Белгородской области попал под уголовное дело за незаконную охоту. Как рассказали в пресс-службе регионального Экоохотнадзора, злоумышленник был задержан в охотничьих угодьях Ассоциации по охране диких животных «Русский лес» в сентябре прошлого года. Без соответствующего разрешения из нарезного карабина застрелил самца оленя благородного, нанеся ущерб государству на сумму 210 тысяч рублей. Эти средства он возместил в ходе рассмотрения дела.

Суд в итоге признал браконьера виновным и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. При этом нарезной карабин будет передан в собственность государства. А после вступления приговора в законную силу мужчине будет запрещено заниматься охотой.

В управлении регионального Экоохотнадзора белгородцам напоминают, что любительская и спортивная охота на территории Белгородской области запрещена.