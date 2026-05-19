Житель Белгородской области попал под уголовное дело за незаконную охоту на оленя

Житель Шебекинского округа Белгородской области попал под уголовное дело за незаконную охоту. Как рассказали в пресс-службе регионального Экоохотнадзора, злоумышленник был задержан в охотничьих угодьях Ассоциации по охране диких животных «Русский лес» в сентябре прошлого года. Без соответствующего разрешения из нарезного карабина застрелил самца оленя благородного, нанеся ущерб государству на сумму 210 тысяч рублей. Эти средства он возместил в ходе рассмотрения дела.

Суд в итоге признал браконьера виновным и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. При этом нарезной карабин будет передан в собственность государства. А после вступления приговора в законную силу мужчине будет запрещено заниматься охотой.

В управлении регионального Экоохотнадзора белгородцам напоминают, что любительская и спортивная охота на территории Белгородской области запрещена.