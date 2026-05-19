Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 14:31

Александр Шуваев и Валерий Леонов обсудили восстановление и развитие Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области отметил, что в регионе остается много проблем в части строительства и ЖКХ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: соцсети Александра Шуваева

Фото: соцсети Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ Валерием Леоновым. В ходе рабочей встречи стороны обсудили строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры региона, а также капремонт социальных объектов.

Шуваев подчеркнул, что в центре внимания по-прежнему остается восстановление и развитие Белгородской области. По словам врио губернатора, на сегодняшний день критически важно сохранить темпы строительства и ремонта пострадавших в ходе атак со стороны ВСУ жилых объектов, а также обеспечивать белгородцев качественной инфраструктурой.

- Работа в регионе идет большая, но проблем, конечно, остается еще очень много. Жители ждут конкретных решений. Наша задача – создать комфортные и, главное, безопасные условия для жизни, - подчеркнул Шуваев.

Глава региона выразил благодарность федеральному правительству и Минстрою РФ за системную поддержку Белгородской области. Александр Шуваев также отметил, что каждый новый объект должен реально служить жителям и приносить пользу региону.