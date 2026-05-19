До конца октября в Старом Осколе Белгородской области благоустроят набережную реки Осколец

В Старом Осколе Белгородской области продолжается благоустройство набережной реки Осколец. Уже к 1 июня здесь планируют открыть пляж в микрорайоне Юность. На объекте обустроили велопешеходные связи. Параллельно строители ведут прокладку траншей для освещения и системы видеонаблюдения. Для тихого семейного отдыха здесь также оборудуют две детские и спортивную зоны, а также четыре выхода к воде с мини-пирсами. Кроме того, будут смонтированы три широких спуска для маломобильных жителей и мам с колясками.

На втором этапе благоустройства подрядчик завершит работы по озеленению. Примечательно, что будет сохранен естественный рельеф местности. По завершению вторая очередь набережной соединит пляж Юность и территорию спортшколы «Золотые перчатки».

Отметим, проект стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».