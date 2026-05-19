Белгородцев предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

Жителей Белгородской области предупредили об аномально жаркой погоде в период с 19 по 22 мая. В эти дни днем воздух будет прогреваться до 30-32 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в среду, 20 мая, в регионе ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер подует с северо-востока, ночью со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, в дневное время стоит ожидать от 26 до 31 градуса тепла.

В областном центре ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до значений +29… +31 градус.

В жаркую погоду белгородцам рекомендуют как можно меньше находиться на открытом солнце. Выходя на улицу, не забывайте про головной убор, носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Обязательно берите с собой воду.