Вооруженные силы Украины продолжают атаковать мирное население и гражданские объекты с помощью беспилотников. Очередные попытки противника нанести удары пресекли бойцы противовоздушной обороны в период с восьми часов утра до двух часов дня 19 мая.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в первой половине дня ВСУ атаковали 14 регионов России. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В силовом ведомстве добавили, что БПЛА противника удалось сбить над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.