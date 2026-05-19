В Белгородской области два человека пострадали при столкновении легковушек

Вчера в Прохоровском округе Белгородской области при столкновении иномарки с отечественной легковушкой пострадали два человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около шести часов вечера на федеральной трассе М-2 Крым 48-летний водитель за рулем «Джили Атлас» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Ладу Гранта», которой управлял 49-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получили водитель и 52-летний пассажир иномарки.