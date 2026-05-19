Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 12:14

В Белгородской области два человека пострадали при столкновении легковушек

Водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу»
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера в Прохоровском округе Белгородской области при столкновении иномарки с отечественной легковушкой пострадали два человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около шести часов вечера на федеральной трассе М-2 Крым 48-летний водитель за рулем «Джили Атлас» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Ладу Гранта», которой управлял 49-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получили водитель и 52-летний пассажир иномарки.