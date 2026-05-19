С начала года от белгородцев поступило больше 550 тысяч звонков на единый номер 122

С января 2026 года на единый номер «122» от жителей Белгородской области поступило свыше 550 тысяч звонков. Наиболее часто звучали обращения, касающиеся здравоохранения. В частности, по вопросам записи к врачу обратились 229 473 белгородца. Еще 28 352 человека вызывали медицинского сотрудника на дом.

Помимо этого с начала года было зафиксировано 10 255 звонков по вопросам оперативной обстановки в Белгородской области. Еще 1 257 житель региона хотел узнать о службе по контракту.

Отметим, из общего числа поступивших обращений 228 323 были обработаны автоматизированной системой. На остальные вопросы белгородцев ответили операторы службы, которые ежедневно принимают звонки. Также добавим, что в среднем время ожидания на линии не превышает одной минуты. Если позвонивший не дождался ответа оператора, ему оперативно перезвонят сотрудники контактного центра.