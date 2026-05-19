Белгородец ударил жену по лицу и может на полгода отправиться под арест

С заявлением о причинении телесных повреждений в полицию Валуйского округа Белгородской области обратилась местная жительница. Правоохранители установили, что побои потерпевшей нанес ее супруг.
Предварительно установлено, что во время семейной ссоры злоумышленник ударил жену кулаком в лицо, причинив тем самым телесные повреждения и физическую боль.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз за побои в отношении фигуранта также возбудили уголовное дело. Белгородцу грозит до шести месяцев ареста.