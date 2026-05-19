В Белгородской области приостановили выплату компенсаций за поврежденные при атаках ВСУ авто

В Белгородской области владельцам пострадавших в результате атак ВСУ транспортных средств приостановили выплату компенсаций. В региональном правительстве журналистам «Бел.ру» прокомментировали, что в Фонде развития социального благополучия и народной поддержки закончились деньги. А поскольку сам Фонд существует исключительно за счет пожертвований, осуществлять выплаты белгородцам попросту не из чего.

- В настоящее время фонд приостановил компенсационные выплаты гражданам, чьи легковые автомобили пострадали в результате действий вооружённых формирований Украины, ввиду отсутствия денежных средств, предусмотренных для этой цели, - ответили в правительстве Белгородской области.

Отметим, с начала спецоперации от атак со стороны ВСУ были повреждены больше 16 тысяч гражданских транспортных средств. Общая сумма выплат на конец 2025 года составила порядка 3,2 млрд рублей.