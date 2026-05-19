Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Белгородской области

В городе Алексеевка Белгородской области при столкновении двух легковушек пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что около восьми часов утра на пересечении улиц Комсомольская и Маяковского 48-летняя женщина на «Ладе Гранда» при выезде со второстепеннйо дороги не уступила и врезалась в «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 64-летний водитель. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 10-летняя пассажирка «Шевроле».