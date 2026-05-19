Мужчина ранен в Шебекино Белгородской области при атаке украинского БПЛА

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал в городе Шебекино Белгородской области 19 мая. Пострадал мужчина. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Предварительно установлено, что мужчина при атаке получил акубаротравму. Врачи «скорой» оказали пострадавшему необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации шебекинец отказался.

В результате нанесенного удара в нескольких квартирах многоэтажки выбило окна. Кроме того, повреждены фасад и остекление социального объекта, а также легковой автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.