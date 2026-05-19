В массовом ДТП в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Короченском округе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей один человек погиб, еще двое пострадали. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, вчера около девяти часов утра на километре федеральной автодороги М-2 «Крым» 54-летний водитель на «УАЗ 315196» при перестроении не уступил дорогу и врезался в «Заз Шанс», за рулем которого находилась 19-летняя автомобилистка. После этого «УАЗ» зацепил стоявшие без водителей автомобили «Ауди А6», «Лада Калина» и «ВАЗ 2115».

В результате аварии травмы получили водитель и 37-летняя пассажирка автомобиля «Заз». К сожалению, 36-летний пассажир легковушки скончался на месте ДТП от полученных травм.