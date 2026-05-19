В Белгородской области капитально отремонтируют дорогу через село Богородское

Фото: @mintrans31

В Новооскольском округе Белгородской области в нормативное состояние приведут участок автодороги регионального значения «Белгород – Новый Оскол – Советское» – Богородское. Протяженность объекта составит 9,6 километров.

На сегодняшний день дорожники уже приступили к обновлению дорожного полотна. В рамках ремонта специалисты также укрепят обочины, обустроят остановки общественного транспорта, отремонтируют мост и установят дорожные знаки. На участке для безопасности движения также будут обустроены искусственные неровности, тротуары, ограждения. В завершении нанесут горизонтальную разметку.

В региональном Минтрансе отметили, что участок обновляемой дороги проходит через населенный пункт Богородское недалеко от местной школы. В учреждение образования приезжают дети из соседних сел и хуторов, расположенных в нескольких километрах от села.

- На всем протяжении трассы, в том числе вблизи школы, будут созданы комфортные и безопасные условия для передвижения, - подчеркнули в министерстве.

Полностью завершить работы планируют в конце лета. Ремонт будет произведен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности в этом году в рамках реализации национального проекта в регионе планируют отремонтировать 64 участка автодорог общей протяженностью 156,6 км.