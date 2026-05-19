Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 19 мая

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки вооруженных сил Украины нанести удары по гражданским объектам в 20 регионах РФ, в том числе в Белгородской области, прошедшей ночью. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, атаки были отражены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.