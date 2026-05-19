Врио губернатора Белгородской области: «Формальные отчеты не принимаются»

Александр Шуваев провел первое совещание с правительством региона Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вчера, 18 мая, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев провел первое еженедельное совещание с областным правительством. Он подчеркнул, что вся работа будет вестись по существу, а формальные отчеты приниматься не будут.

Глава региона, намерен оперативно и тщательно вникнуть во все процессы каждого министерства и управления. В первую очередь, Шуваеву необходимо понять, что в области реализовано с начала года, и какие планы намечены до конца 2026-го. В качестве основного ориентира в работе новый руководитель ставит выполнение всех поручений президента Владимира Путина.

- Определили, какая поддержка Белгородской области необходима от федеральных министерств и ведомств. Уверен: все намеченное мы обязательно выполним. Потому что за каждой задачей – вы, наши жители. Сделаем все, чтобы вы видели конкретные результаты нашей работы, - заявил врио губернатора Шуваев.