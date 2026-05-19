Мужчина ранен при ударе дрона ВСУ в селе Доброе Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. Ранен мужчина. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе региона.

Сегодня ранним утром украинский дрон атаковал автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Машина в результате атаки повреждена.