НовостиПолитика19 мая 2026 5:37

Мужчина ранен при ударе дрона ВСУ в селе Доброе Белгородской области

«Скорая» доставила пострадавшего в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. Ранен мужчина. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе региона.

Сегодня ранним утром украинский дрон атаковал автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Машина в результате атаки повреждена.