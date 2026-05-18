У жителя белгородского села Зеленая Поляна в кармане обнаружили наркотик

Сотрудники белгородского ЛО МВД России на транспорте на территории села Зеленая Поляна задержали 30-летнего местного жителя, по внешним признакам находившегося в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба белгородского ЛО МВД России на транспорте.

При проведении личного досмотра в присутствии понятых, в кармане его куртки обнаружили пакетик, в котором находились 0,34 грамма наркотического средства – N- метилэфедрона (соли).

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта».