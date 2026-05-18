Белгородские прокуроры помогли строителю получить свыше 27 миллионов за работу

Лишь вмешательство прокуроров позволило погасить задолженность по исполненному контракту на сумму более 27,7 миллиона рублей.

Губкинская городская прокуратура проверила исполнение законодательства в части своевременной оплаты заказчиком обязательств по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Белгородской области.

Выяснилось, что предприниматель добросовестно отремонтировал школу в селе Никаноровка, но соответствующую оплату своевременно не получил. И лишь вмешательство прокуроров позволило погасить задолженность по исполненному контракту на сумму более 27,7 миллиона рублей.

