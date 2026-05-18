В Белгородской области 16-летний парень на питбайке улетел в кювет

По предварительным данным, 17 мая в селе Лаптевка Ракитянского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 4:30 питбайк, которым управлял 16-летний юноша, вылетел в кювет, где там же упал. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения.

