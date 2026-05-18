Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Белгородской области

По предварительным данным, 17 мая на 87 километре ФАД М-2 «Крым» - Прохоровка – Губкин – Р-298 в селе Бобровы Дворы Губкинского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 13:25 «ВАЗ 2104», которым управлял 76-летний мужчина, при повороте не предоставил преимущество ехавшему по равнозначной дороге со встречного направления «Хюндаю Солярис» под управлением 26-летнего водителя. В результате столкновения легковушек травмы получил пенсионер.