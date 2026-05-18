87 жилых объектов, поврежденных ВСУ, восстановили в Белгородской области

По Шебекинскому округу полностью восстановили 25 объектов, закрыли контур на одном.

18 мая оперштаб Белгородской области опубликовал список адресов, на которых на неделе с 11 по 17 мая восстановили жилье.

Всего в регионе отремонтировали 87 объектов, из которых в Белгороде – 37.

По Шебекинскому округу полностью восстановили 25 объектов, закрыли контур на одном. В Белгородском округе завершили 11 объектов. В Грайворонском и Краснояружском округах – по пять объектов. В Борисовском и Валуйском округах - по одному.

