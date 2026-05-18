В Белгородском округе завершено затянувшееся строительство водопровода

В Белгородском округе завершены работы по строительству и запуску системы водоснабжения по трем улицам поселка Майский. Об этом сообщает водоканал Белгородской области.

Строительство системы водоснабжения по улицам Луговой, Октябрьской и Дорожной началось в 2015 году, но система так и не была запущена в работу, в связи с чем жителям приходилось обходиться без централизованного водоснабжения. В 2022 году работы были возобновлены.

- Было выполнено новое проектирование объекта, построено 5,5 мм сетей, установлены колодцы и запорная арматура, - рассказали в водоканале Белгородской области.

Сейчас система водоснабжения запущена в работу. В дома жителей подается вода.