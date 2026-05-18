Белгородский гиревик завоевал золото первенства Азии

В городе Актау (Казахстан) финишировало первенство Азии по гиревому спорту. Воспитанник белгородской школы олимпийского резерва № 5 Федор Фомин победил в упражнении «толчок по длинному циклу». Тренирует спортсмена Сергей Меркулин.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские гиревики завоевали шесть медалей на первенстве России. Иван Фартучный стал лучшим среди старших юношей в дисциплине «толчок длинный цикл» в весе до 85 кг. Артур Звягинцев выиграл серебро среди старших юношей в дисциплине «двоеборье» (до 68 кг). Дарья Образцова стала бронзовым призером среди младших девушек в дисциплине «рывок» (до 58 кг).