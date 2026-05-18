Белгородцы стали вице-чемпионами России по чир спорту

В Москве финишировали всероссийские студенческие соревнования и чемпионат России по чир спорту. Белгородскую область представляли 22 спортсмена.

В командном зачете в дисциплине «чир джаз» второе место среди 14 коллективов заняла сборная нашего региона. Всего один балл отделил белгородцев от первого места.

В рамках всероссийских соревнований из 22 двоек победили наши девушки Алина Сикачева и Ольга Нелюбова. Тренирует белгородских спортсменок Екатерина Луповская.

