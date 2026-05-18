НовостиПроисшествия18 мая 2026 6:31

Белгородский студент пойдет под суд из-за продажи данных банковских карт

Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
19-летний студент из Белгорода согласился на предложение неустановленного лица за деньги предоставить доступ к электронным средствам платежа.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в ноябре 2025 года 19-летний студент из Белгорода согласился на предложение неустановленного лица (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) за деньги предоставить доступ к электронным средствам платежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Парень оформил на свое имя счета в нескольких банках, после чего в одном из киберклубов на территории города передал сведения для удаленного доступа к ним, а также сим-карту с зарегистрированным на него абонентским номером.

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело направлено мировому судье Западного округа Белгорода. Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.