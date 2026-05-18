Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 5:38

Участнику СВО из Белгородской области выплатили 920 тысяч

Лишь вмешательство прокуратуры помогло восстановить права военного
Алексей СЕРГУНИН
Принятые прокурором Старого Оскола меры позволили восстановить права военного. В результате участнику СВО выплатили 920 тысяч рублей.

Принятые прокурором Старого Оскола меры позволили восстановить права военного. В результате участнику СВО выплатили 920 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Старооскольская городская прокуратура выявила нарушения прав участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Оказалось, что у него неверно были оформлены документы, необходимые для назначения единовременной страховой выплаты в связи с увольнением с военной службы из-за получения инвалидности. Но принятые прокурором Старого Оскола меры позволили восстановить права военного. В результате участнику СВО выплатили 920 тысяч рублей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде восстановили права участника СВО. Произошло это после вмешательства прокуратуры.